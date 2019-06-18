عرض حار جاف صيفا وجنوبية بنادى سينما أوبرا دمنهور

القاهرة - لايف استايل يستأنف المركز القومى للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، عروض نادى سينما أوبرا دمنهور، غدا الأربعاء بمسرح أوبرا دمنهور فى تمام السابعة مساء. وعقب العرض تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور. وتدور أحداث الفيلم الروائى "حار جاف صيفا" حول شخصين غريبين عن بعضهما البعض يتقابلان بالصدفة أحدهما يعانى من مرض السرطان والأخرى كان يوم زفافها، وتتسبب مقابلتهما تلك فى تغير حياة كل منهما، فيما يدور فيلم "جنوبية" حول مشاكل العنصرية فى إطار فانتازيا كوميدي. يذكر أن نادى سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومى للسينما شهريا، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادى. Advertisements قد يهمك أيضا: "بين بحرين" يحصد جائزتين في "مهرجان بروكلين السينمائي" الفنان أحمد جمال يغني على مسرح أوبرا دمنهور

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