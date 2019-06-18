بسمة بوسيل تغني ” كفاياك أعذار ” وتحقق ربع مليون مشاهدة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:49 صباحاً - نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” زوجة الفنان تامر حسني عبر قناتها على موقع يوتيوب أغنية ” كفاياك أعذار ” بصوتها أمس لتحقق أكثر من ربع مليون مشاهدة . وقامت بسمة بنشر الأغنية على حسابها على موقع ” إنستجرام ” وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال للمتابعين قائلة : ” فرحتوني بردود افعالكم .. شكرا شكرا بزاف ” . حيث جاءت تعليقات الجمهور عن قدرتها المتميزة في الغناء وحنية صوتها . وأغنية كفاياك أعذار كانت ضمن ألبوم تامر حسني الأخير ” عيش بشوقك ” وطرحها عبر قناته بموقع يوتيوب وحققت أكثر من 40 مليون مشاهدة . والأغنية من كلمات هاني أبو النجا وألحان تامر علي .

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