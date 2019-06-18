القبض على منتحل شخصيّة جورج كلوني

Jun 18, 2019
بعد ان رفع النجم العالمي جورج كلوني قضية ضد شخص انتحل شخصيته منذ عام 2010، ألقت الانتربول القبض في تايلاند على الإيطالي المنتحل شخصية “كلوني” للدعاية لشركة ملابس، وذلك بعد أن ظل هاربًا لأعوام.
وكان جورج كلوني قد شهد في المحكمة ضد فرانسيسكو غالديلي، (58 عاما) وزوجته فانجا غوفي (45 عاما) وقال حينها إنهما استخدما اسمه بدون وجه حق للدعاية لمنتجاتهما.
ويتهم الاثنان بسلسلة أخرى من عمليات الاحتيال في إيطاليا.
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