زيندايا بشعرٍ نُحاسيّ وإطلالة مهنيّة عند برج لندن.. ما المُناسبة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لبّت الممثّلة الشّابة، زيندايا، 23 عامًا، نداء العمل يوم أمس الأثنين، عندما انضمّت إلى أبطال فيلمها الجديد، Spider-Man: Far From Home، من أجل الخضوع إلى جلسة تصويرٍ ترويجيّة، عند بُرج لندن.

وفي هذه المُناسبة، حرصت زيندايا، على أنْ تكون بكامل أناقتها، ليس فقط، بالإطلالة التي اختارتها، بل بتغيير لون شعرها أيضًا، إذْ استبدلت اللّون الدّاكن لخصلاتها، باللّون النّحاسيّ، واستغنت عن الستايل المُجعّد، واعتمدتْ المُستقيم المُنسدل.

وإلى جانب خصلاتها النّحاسيّة، لفتت زيناديا الأنظار بإطلالتها، التي خيّم عليها طابع الشّياكة المهنيّة، فارتدت معطفًا بستايل البليزر الطّويل، جاء بنقشة الـ houndstooth، نسّقت أسفله جيليه مُطابقًا، وقميصًا أبيض، زيّنت ياقته بربطة بو ضخمة، ذات عُقدةٍ كريستاليّة ناعمة، وأكملت بطلة فيلم "سبايدر مان" إطلالتها الأنقية، بارتداء بنطلون بنسل أسود، وانتعلت في قدميها كعبًا عاليًا كلاسيكيًا.

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وتواجد في جلسة التّصوير الترويجيّة، إلى جانب زيندايا، باقي أبطال الفيلم، أمثال، توم هولاند، وجيك جيلنهال، إذْ تألّق النّجمان أيضًا، بإطلالات سمارت كاجوال عصريّة.

يُذكر، أنّ فيلم Spider-Man: Far From Home، هو أوّل فيلم من المرحلة الرّابعة، من عالم مارفل السّينمائيّ، وقد جاء بعد انتهاء المرحلة الثالثة، التي اختُتمت بفيلم Avengers: Endgame.