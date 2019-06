حكاية "لعبة 4" تعود إلى شاشة السينما

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

""الخليج 365"" من بيروت: تعود اللُّعَب إلى الشاشة الكُبرى بمغامرة جديدة في "حكاية لعبة 4"، الذي سيبدأ عرضه في السينما بأنحاء الشرق الأوسط بتاريخ 20 يونيو الجاري. وفيها يجد "وودي" و"بظ" والمجموعة بالكامل أنفسهم في رحلة مبهرة على الطريق تأخذهم إلى أماكن غير متوقعة بعيدًا عن المنزل، وتتيح لهم فرصة اكتشاف أصدقاء جدد وقدامى.

وينفذ الأداء الصوتي فيه توم هانكس، تيم آلن، آني بوتس، توني هايل، كيغان مايكل كي، جوردان بيل، جون كيوساك، والاس شون، جون راتزينبرغر، بلايك كلارك، دون ريكلز وإستل هاريس. وهو من إخراج جوش كولي، سيناريو آندرو ستانتون وستيفاني فولسوم، إنتاج جوناس ريفيرا ومارك نيلسون، موسيقى تصويرية راندي نيومان. أما المنتجون التنفيذيون، فهم بيت دوكتر وآندرو ستانتون ولي أونكريتش

رحلة "حكاية لعبة"

في عام 1995، أصبح "حكاية لعبة" علامة فارقة في صناعة أفلام الرسوم المتحركة بوصفه أول فيلم رسوم متحركة طويل يتم إنتاجه بالكامل باستخدام الكمبيوتر، وقد تصدَّر إيرادات الأفلام لذاك العام ورُشح لثلاث جوائز أوسكار وجائزتي غولدن غلوب. بعد أربع سنوات، حطم "حكاية لعبة 2" الأرقام القياسية للأرباح خلال أول عطلة نهاية أسبوع بعد بدء عرض الفيلم، وفاز بجائزة الغولدن غلوب كأفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، إلى جانب جائزة غرامي لأفضل أغنية مكتوبة لفيلم أو عمل تلفزيوني أو غير ذلك من الوسائط المرئية (راندي نيومان/"When She Loved Me").

في العام 2010، صدر فيلم "حكاية لعبة 3" وفاز بجوائز أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل وأفضل إنجاز للموسيقى المكتوبة لفيلم، أغنية أصلية (نيومان/"We Belong Together"). وفاز الفيلم أيضًا بجائزة غولدن غلوب وبافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة، ويُذكر أنه ثاني أفلام Pixar التي يتم ترشيحها لجائزة أوسكار أفضل فيلم.

كولي

ظن المعجبون حول العالم أن حكاية اللُّعب قد انتهت. وقال المخرج جوش كولي في تعليق حول هذا الموضوع: "مثلي مثل معظم الناس، ظننت أن القصة انتهت بفيلم ’حكاية لعبة 3‘، لكن تبيّن أنه نهاية قصة ’وودي‘ مع ’آندي‘ ليست سوى بداية جديدة، تمامًا كما يحدث في الواقع مع أي نهاية.

يعيش ’وودي‘ الآن في غرفة جديدة مع لعب جديدة وطفلة جديدة، وهذا ما لم نره من قبل أبدًا. والأسئلة التي كانت تطرح نفسها حول يمكن أن يكون عليه ذلك، أصبحت بداية جديدة لقصة مشوّقة تستحق الاستكشاف".

كان "وودي" واثقًا دائمًا من مكانه في هذا العالم، وأن رعاية طفله هي أهم أولوياته، أما الآن، بعد التحاق "آندي" بالجامعة، تحوّل ولاء "وودي" إلى "بوني". وتستعد "بوني" للالتحاق برياض الأطفال، إلا أنها تشعر بنوع من القلق. وقال المنتج جوناس ريفيرا معلقًا، "تشكِّل هذه العملية الانتقالية جزءًا كبيرًا من الأفكار الأساسية لهذا الفيلم، حيث تكبر ’بوني‘ وتبدأ الانتقال إلى رياض الأطفال، ويبدأ ’وودي‘ تولي دور جديد، وهو موقف لم نره فيه من قبل".

الفيلم من إخراج جوش كولي ("Riley’s First Date?") وإنتاج جوناس ريفيرا ("Inside Out"، "Up") ومارك نيلسون (المنتج المساعد "Inside Out")، ويبدأ عرض فيلم "حكاية لعبة 4" من ديزني وPixar في السينما بالولايات المتحدة بتاريخ 21 يونيو 2019

نبذة عن شخصيات فيلم "حكاية لعبة4"

"وودي" (صوت توم هانكس) هو نفس لعبة الشيريف راعي البقر الذي يتحدّث عند شد الحبل في ظهره والذي أحبه "آندي" جدًا قبل سنوات. وجد "وودي" منزلاً جديدًا مع "بوني" ولعبها، وهو مستعد لفعل أي شيء ليتأكّد من أنها سعيدة وأن كل اللعب بخير، لكن لقاء غير متوقّع مع صديقته العزيزة "بو بيب" يجعل "وودي" يرى أن العالم أكبر مما تصوّر من قبل بكثير.

"بظ يطير" (صوت تيم آلن) هو رائد الفضاء اللامع الذي يدين بالولاء، ليس فقط لمالكته، إنما لأصدقائه الذين اكتسبهم في حياته، لا سيما صديقه "وودي" الذي كان غريمه في وقت من الأوقات، ثم أصبح كأخ له هذه الأيام. "بظ" مستعد أن يفعل أي شيء لدعم صديقه "وودي"، لكن تؤدي به جهوده إلى الوصول إلى كشك ألعاب في كرنفال كجائزة، فيستمع إلى صوته الداخلي ليوجّهه.

"بو بيب" (صوت آني بوتس) صديقة اللعب التي انقطعت صلتها بهم منذ فترة طويلة، والتي كانت دائمًا ما تربطها علاقة مميّزة مع "وودي" في منزل "آندي". بعد أن فرّقت بينهما الحياة لسنوات، كُسرت قطعة صغيرة من "بو" وتم التخلص منها، لكن ذلك لم يحطّم معنوياتها على الإطلاق، فقد أصبحت شخصية حرة وعاشقة للمغامرات تُخفي قوتها وسخريتها خلف مظهرها الرقيق من البورسلين.

"فوركي" (صوت توني هايل) ليس لعبة! على الأقل هذا ما يراه هو. "فوركي" في الأصل ما بين شوكة وملعقة وتم استخدامه في مشروع أشغال يدوية، وهو متأكد من أن مكانه ليس في غرفة "بوني"، لكن في كل مرة يحاول الهرب يورّطه شخص في مغامرة لا يريد الاشتراك فيها.

هذا ويقول كاتب السيناريو آندرو ستانتون، أثار الكرنفال الكثير من الأفكار بخصوص الشخصيات الجديدة. وقال ستانتون، "إذا فكرت في الأمر، فالكرنفال يضم أرخص اللعب وأكثرها كآبة والتي يتم التخلص منها بسرعة". ذهب بولي وغيره من الفنانين إلى العديد من الكرنفالات لاستخدامها كأماكن مرجعية. وقال،"أردنا رصد سحر الكرنفالات، والألوان الزاهية للحلوى والأضواء والعجلة الدوّارة الأساسية، وجميع ألعاب الركوب وأكشاك اللعب. لقد تعلمنا كيف تعمل وكيف يتم تصميمها وإدارتها. لن يلاحظ الكثيرون التفاصيل، لكن معًا، تساعد كل هذه التفاصيل في تقديم عالم يثير الإعجاب".