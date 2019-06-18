ما رأي نجوى كرم بعلاقة يارا وحبيبها السابق؟

متابعة بتجــــــــــرد: أجرت مجلة “سيدتي” حوارًا شيقًا مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم، تحدّثت فيه عن أمور عدة بصراحة ووضوح.

ومن بين الأسئلة الشخصية التي طُرحت على نجوى كرم في المقابلة، سؤالًا عن حبيبها السابق، الذي تحول إلى بناء علاقة حب مع مواطنتها الفنانة يارا قد تصل إلى زواج.

وإن كان ما فشلت هي به، قد تنجح به يارا قالت نجوى: “الموضوع ليس بهذا الشكل. أنا أحترمه كثيراً ولا أحب الدخول في هذه التفاصيل. أنا أحترمه وأحترمها. وأدعو لهما بالحظ الحلو في حياتهما”.

تجدر الإشارة إلى أن علاقة يارا بحبيب نجوى كرم السابق كانت قد شغلت وسائل الإعلام والجمهور لعدّة أشهر وهذه تعتبر المرّة الأولى التي تعلّق فيها نجوى بوضوح على الموضوع.