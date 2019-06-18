نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على هكذا قضى باراك أوباما يوم الأب – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: يعيش أفراد عائلة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” أفضل أيامهم بقضاء إجازتهم العائلية الفخمة في جنوب فرنسا.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن العائلة الأمريكية قامت بزيارة بعض المعالم السياحية في أفينيون التاريخية باليوم الثالث من إجازتهم قبل حفل عشاء يوم الأب الذي أقيم على شرف “أوباما” بالأمس.

ذهب الرئيس الأمريكي السابق وزوجته “ميشيل أوباما” وابنتيهما “ماليا وساشا” إلى مطعم لاميراندي الحائز على نجمة ميشلان في أفينيون، بعد وقت من وصولهم إلى فرنسا على متن طائرة خاصة، وتقيم العائلة في قصر Le Mas des Poiriers الفخم الذي تبلغ تكلفته 62 ألف دولار في الأسبوع.

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وفي وقت سابق، قامت العائلة بجولة في قصر بابيس وهو أكبر قصر قوطي في العالم تم بناؤه من قبل الباباوات في القرن الثالث عشر.

يذكر أن “أوباما” يتلقى معاشًا رسميا أكثر من 200 ألف دولار سنويا كرئيس سابق، وهو ما يقرب من نصف الراتب الذي تلقاه عندما شغل هذا المنصب، ولا يزال يحق له الحصول على حماية الخدمة السرية.