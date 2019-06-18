نجوم بوليوود يحتفلون بعيد الأب على السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 02:44 صباحاً - احتفل نجوم بوليوود في يوم الأب الذي يصادف يوم 16 حزيران/يونيو، من خلال نشر أجمل الصور والتعليقات على حساباتهم عبر السوشيال ميديا، لا سيّما انستقرام وتويتر، وكان أهم هؤلاء النجوم شاروخان Shah Rukh Khan، وأميتاب باتشان Amitabh Bachchan ، ورانفير سينج Ranveer Singh، و كارينا كابورKarina Kapoor ، وعليا بهات Alia Bhatt وغيرهم.

شرادا كابور في الطفولة ووالدها



نبدأ بالنجمة شرادا كابور Shraddha Kapoor التي شاركت جمهورها بصورة من طفولتها مع والدها، وعلقت عليها بالقول: "بابو...أنت قوتي ودعمي وضوئي في الحياة..أحبك..كل عام وأنت بخير."

كارينا كابور وشقيقتها كاريشما ووالدهما



النجمتان كارينا كابور وشقيقتها كاريشما كابور Karishma Kapoor تمنتا لوالدهما النجم ريتشي كابور Richi Kapoor طول العمر والصحة الدائمة في يوم الأب، ونشرتا صورة عبر انستقرام برفقة والدهما.

صورة والد عليا بهات على تويتر



النجمة عليا بهات نشرت صورة لوالدها عبر انستقرام وعلقت عليها بالقول: "أبي أنت الرجل السحري في حياتي، كل عام وأنت بخير."

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شاروخان وابنه



النجم شاروخان شارك محبيه بصورة برفقة ابنه أريان، حيث ظهرا سويًّا وهما يرتديان قميصين متشابهين حملا عبارة Mufasa و Simbaمن الخلف، وعلق شاروخان على الصورة التي نشرها على حسابه عبر تويتر بالقول: "نتحضر لحضور الماتش، ونشجع الهند."



النجمة سوناكشي سينها Sonakshi Sinha غردت بالقول: "كل عام وأبي وكل الآباء بألف خير."

سلمان خان ووالده وشقيقه

النجم سلمان خان Salman Khan شارك جمهوره في يوم الأب بصورة على تويتر برفقة والده وشقيقيه، وغرد بالقول: "كل عام وأنت بخير والدي."

أميتاب باتشان وابنته



النجم أميتاب باتشان قضى عيد الأب مع ابنته Shweta Nanda وغرد عبر تويتر من خلال نشره صورة برفقة ابنته.