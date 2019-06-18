عمرو اديب عن جنازة محمد مرسي: “هو موت وخراب ديار؟”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:58 صباحاً - استنكر الاعلامي المصري عمرو اديب الدعوات الى اقامة جنازة كبري للرئيس السابق محمد مرسي.

وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي”، “ده لو كانت غابة انتم عايزين تعملوا جنازة او عايزين تعملو مظاهرة سياسية؟”.

وحذر عمرو اديب من خطر ان يتطور الامر الى اشتباك مسلح لو تم السماح للاخوان المشاركة في الجنازة وقال “هو موت وخراب ديار؟ الرجل قد مات حيكون اعظم من مين يعني؟ يوارى التراب وخلاص عيلته تاخد عزاه وانتهينا”.

وكانت السلطات المصري قد اعلنت امس الاثنين وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في قضية ” التخابر مع قطر ” .