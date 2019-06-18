محمد صلاح يقلد نجوم التنس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطف النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأضواء كعادته الأنظار خلال المباراة الودية التي تغلب فيها منتخب مصر على نظيره الغيني 3-1 ضمن الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا 2019 التي تقام في مصر 21 يونيه الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

محمد صلاح ظهر في لقطة، استلهم من خلالها ما يقوم به نجوم التنس، وذلك خلال احتفاله مع زملائه بالهدف الثاني لمنتخب “الفراعنة”، بعدما طلب منه أحد المصورين توقيعه، وأعطاه قلما، ليقوم صلاح بإمضاء توقيعه على كاميرا النقل التلفزيوني.

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طريقة صلاح في الإمضاء على الكاميرا تشتهر في ملاعب التنس العالمية حيث جرت العادة على أن يقوم اللاعب الفائز في مباراة التنس بالتوقيع على كاميرا النقل التلفزيوني.

يشار إلى ان محمد صلاح يستعد برفقة زملائه في منتخب مصر لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، وسيخوض المنتخب المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب زيمبابوي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.