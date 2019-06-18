كيانو رييفز.. بطل شعبي على الشبكة العنكبوتية

حملة دعم شعبي للممثل العالمي كيانو ريفز انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الجزء الثالث من سلسلة أفلام "جون ويك" Jhon Wick الشهيرة.

ريفز الذي ذاع صيته في التسعينيات بعد سلسلة أفلام "ماتريكس"، وأصبح بعدها نجماً شهيراً، ثم مر بكبوة بفضل اختيارات سينمائية سيئة، عاد إلى الأضواء بسلسلة "جون ويك" الناجحة.



واستعرض موقع "إي تي" الأمريكي أهم 5 مواقف حولت الممثل الكندي إلى بطل شعبي على الشبكة العنكبوتية.

1- لا يخشى السخرية





جزء من حياة نجوم هوليوود هو التعرض للانتقاد بسبب أعمالهم، وفي حين ينزعج البعض بشدة من الانتقادات والسخرية اللاذعة، لا يهتم "ريفز" كثيراً.

منذ فترة انتشرت صورة حزينة للممثل يأكل بمفرده، أثارت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن "ريفز" كان من أوائل الساخرين من نفسه، وقال إنه يحب الصورة كثيرًا، ويتفهم حس الدعابة ورائها.

2- يؤجر شاحنة للغرباء

بعد إلغاء رحلة كيانو ريفز الجوية من مدينة بيكرسفيلد إلى كاليفورنيا، قرر الممثل أن يؤجر شاحنة توصله مع المتضررين من إلغاء الرحلة بدلاً من السفر برحلة جوية خاصة.

Advertisements

وقضى "ريفز" مع بقية الركاب أكثر من ساعتين في الشاحنة، وحرص على أن يقضوا وقتاً ممتعاً إلى أن يصل كل منهم إلى وجهته.

3- كريم للغاية





يشتهر الممثل الكندي كيانو ريفز بكرمه الأسطوري، الذي يتعدى تخفيض أجره في الأفلام، إلى التبرع بجزء منه لزملائه في أفلامه، منهم مصمم ديكور فيلم "ماتريكس" الذي منحه 20 ألف دولار، بعد أن علم أنه يمر بضائقة مادية.

على مدار مسيرته الفنية، تبرع كيانو ريفز بملايين الدولارات إلى الأطفال المرضى بالسرطان، والمنظمات الخيرية، تكريماً لشقيقته "كيم" التي توفت بسرطان الدم.

ويمتلك ريفز مؤسسة خيرية لمساعدة مرضى السرطان، وسبق وصرح أكثر من مرة أن آخر ما يهمه هو الأموال، وأنه يمتلك ما يزيد على قدرته على الإنفاق.

كما أظهر كرمه في مواقف كثيرة، إذ أوصل سيدة تعطلت سيارتها في طريقه، وترك لها رقمه الخاص للاتصال به إذا احتاجت مزيداً من المساعدة.

4- الشجاعة





في عمر الـ56، ما زال كيانو ريفز الشجاع قادراً على أداء المشاهد الخطرة في أفلامه بنفسه، وهو ما يعتبر أمراً مذهلاً؛ نظراً لأن أغلب أفلامه تصنف أكشن.

5- ليس سطحيا

في حين يهتم بعض الممثلين بالموضة والحفلات، يمتلك كيانو ريفز نظرة فلسفية عميقة تجاه الحياة.