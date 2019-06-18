شاهد.. أحدث ظهور لـ أوس أوس برفقة عائلته

نشر الفنان محمد اسامه نجم مسرح مصر، الشهير ب "أوس أوس"، صورة جمعته بزوجته وطفله الصغير، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر "أوس أوس" وزوجته في الصورة يتوسطهما ابنه الصغير، وأمامهما كعكة عيد ميلاده الذي أحتفلا به مؤخرًا، وعلق عليها قائلًا: "كل شئ بالنسبة لي".
يذكر أن أخر أعمال أوس أوس، كان مسلسل "هوجان" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، مع الفنان محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد التهامي، ميرنا نور الدين، عايدة رياض، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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