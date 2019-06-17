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متابعة بتجـــــــــرد: بعد طول انتظار وترقب من الجمهور ومحبيه في الوطن العربي وبلدان الإغتراب، طرح النجم اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
يلتقي وائل في قصة الأغنية بسيدة تشبه إلى حد بعيد حبيبته، فيستذكر صفات الأخيرة في شعر يحمل توقيع منير بو عساف.
لحن الأغنية وضعه العبقري هشام بولس، في فكرة موسيقية يفيض منها الحب والحنين في آن، وتحمل بجملها أجواءًا راقصة، لتكون النتيجة عمل صيفي بامتياز من توزيع داني حلو، لا شكّ أنه سيشعل موسم الحفلات والمهرجانات.
كما العادة، يُبدع وائل كفوري بأدائه، وكأن صوته يصدح من عالم آخر، يُشعرك أن الموسيقى تتجوهر في حنجرته فتلبس أجمل حلّاتها على الإطلاق.
وائل كفوري اختار للأغنية صورة مميزة من جلسة التصوير التي عقدها مؤخرًا مع المصور اللبناني شربل بو منصور، فظهر أمام المرآة في لقطة مميزة جدًا.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “استشبهت فيكي” من إنتاج وائل كفوري الخاص وقد ترافق طرحها مع حملة دعائية شملت صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.
للإستماع إلى الأغنية من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر صوت وائل كفوري يصدح من عالم آخر.. “استشبهت فيكي”: موسيقى الحنين تتجوهر في أغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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