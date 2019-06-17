بالفيديو- “انا بالأربعة” جديد هالة هادي

Jun 17, 2019
أطلقت الفنانة هالة هادي كليب أغنيتها الجديدة “أنا بالأربعه” على موقعها في “يوتيوب” بعدما صوّرتها في بيروت تحت إدارة المخرجة لانا. وقد كتب كلمات الأغنية الشاعر الغنائي المصري الكبير بهاء الدين محمد، ولحنها الفنان الشاب مدين، ووزّع موسيقاها المايسترو طارق عبد الجابر. وتأتي الأغنية باللهجة المصرية للمطربة الأردنية التي تعيش في لبنان منذ فترة طويلة، وهي التي سبق وغنّت من ألحان كبار الملحنين المصريين واللبنانيين والأردنيين.
وتعتبر هالة هادي مطربة صاحبة صوت مميز تربط بصوتها وخبرتها بين الزمن الجميل، وجيل الغناء الشبابي اليوم. وهي ما زالت تقدّم بين حين وآخر، أغنية تحافظ من خلالها على خطها الغنائي الذي يلتزم بالكلمة ذات المستوى، والنغمة التي لا تحيد عن الموسيقى الشرقية. وقد قالت هاله عن الأغنية: “حاولت قدر الإمكان ألا أكون خارج سرب الغناء الحديث الذي يحبه الجمهور اليوم، دون أن أخرج كثيراً عن خط اللحن الشرقي الجميل. وأعتقد أن كلمات الشاعر المخضرم بهاء الدين محمد، عندما تلاقت مع نغمات الملحن الشاب مدين، تشير الى أن اللقاء بين جيلين ليس مستحيلاً أبداً. وأتمنى أن تنال الأغنية والكليب إعجاب مختلف الأذواق”.
وقد بدأ بث الأغنية والكليب عبر الإذاعات العربية والفضائيات، بالإضافة الى مواقع التواصل الإجتماعي.
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