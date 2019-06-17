خاص الفن-بعد الدعوى التي تقدمت بها هلا المرّ..ميريام كلينك إلى التحقيق غداً

ميرنا وليد - بيروت - استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ​ميريام كلينك​ يوم غد، وذلك بعد أن تقدمت رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية ​​هلا المرّ​​ بدعوى قضائية عبر وكيلها المحامي الأستاذ أشرف الموسوي ضدها وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرضاً أو ناشراً بجرم إختلاق جرائم وقدح وذم وتشهير وإساءة معنوية.

وفي التفاصيل، فقد جاءت الدعوى على اثر ما صدر عن كلينك بحق رئيسة تحرير الفن الإعلامية هلا المرّ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد عرض حلقة برنامج "ما بدها هلقد" والتي حل فيها ضيفاً الاعلامي الدكتور جمال فياض، وقد تمت إحالة الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق.