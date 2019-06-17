بالصور: توبا بيوكستون وطليقها أونور صايلاك معاً من جديد

التقطت كاميرا الباباراتزي صوراً للنجمة توبا بويوكستون مع طليقها أونور صايلاك لأول مرة بعد طلاقهما قبل سنتين.

وقد حضر الزوجان معاً لمشاهدة ابنتهما مايا في عرض نهاية العام لأكاديمية "Aytunç Bentürkللرقص والموسيقى" .

وبدا أونور منزعجاً من الكاميرات ومتجهم الوجه، بينما حافظت توبا على تعابير حيادية، وحاولت تجاهل الكاميرا.

يذكر أن أونور وتوبا أعلنا طلاقهما قبل سنتين، بعد شائعات استمرّت أكثر من سنة حول انهيار حياتهما الزوجية، وقد قامت توبا مباشرة بعد الزواج، بالإعلان عن علاقة حب تجمعها برجل الأعمال أوموت أفيرجان، والتزم أونور الصمت.

وقد تردّد أن أونور ينوي رفع قضية للفوز بحضانة طفلتيه، إلا أنّه لم يقم برفع أي قضية ولم يعلّق على علاقة طليقته بأموت.