بعد 20 عاما.. عمرو مصطفى يعلن اعتزاله التلحين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الملحن المصري عمرو مصطفى بمرور 20عاما على تلحين أول أغانيه، وهي أغنية “خليك فاكرني”، وأعلن اعتزاله التلحين.

الملحن المصري كتب: ” 1999 / 2019 /٢٠ سنه تلحين .. النهارده هكون تميت ٢٠ سنه كملحن ذكري اول اغنيه خليك فاكرني البدايه كانت خليك فاكرني والنهايه كانت طبعا قادرين نعملها”.

عمرو أعلن أعتزاله التلحين والاتجاه لمجال الغناء فط، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “وبدايه مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي ان شاء الله”.

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يذكر أن آخر أعمال عمرو مصطفى كملحن كانت أغنية “قادرين نعملها” لمحمد حماقي، وهي حملة دعائية لدعم مستشفى 500500، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وشهد ال‘هلام مشاركة عدد كبير من النجوم هم يسرا وليلى علوي وعمرو يوسف وآسر ياسين وريهام عبد الغفور وهنا شيحة وحلا شيجة ويسرا اللوزي وكريم فهمي ومي عمر وميار الغيطي ومي الغيطي وأمينة خليل وإنجي المقدم وإياد نصار وأحمد خالد صالح، والشاعر أمير طعيمة، والكاتب تامر حبيب، بالإضافة لأعضاء فريق “وسط البلد” الغنائي.