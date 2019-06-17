متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الممثل العالمي “دانييل كريغ”، والمعروف بتجسيده لدور العميل السري البريطاني “جيمس بوند” في سلسلة أفلامه، صورة له وهو في الصالة الرياضية وقد وضع قدميه في “جبيرة”.
وكان الممثل البالغ من العمر 51 عامًا، قد تعرض لإصابة في الكاحل أدت إلى تمزق في الأربطة أثناء تصويره أحد مشاهد الحركة في فيلمه الجديد الذي يجسد فيه دور 007، وهو ما منعه عن الذهاب للصالة الرياضية لفترة طويل واضطر المنتجون إلى تأجيل التصوير.
ونشر حساب جيمس بوند الرسمي على “توتير”، الصور التي تظهر دانييل في الصالة الرياضية في الجبيرة وعلى جهاز السحب الخاص بتمرين الظهر، معلقين: “باينوود استوديو يستعد للتصوير في الأسبوع المقبل”.
وتعد إصابة “كريغ” واحدة من العديد من الانتكاسات التي واجهت تصوير الفيلم رقم 25 من السلسلة، تضمنت هذه الانتكاسات 3 انفجارات في موقع التصوير واستقالة المخرج الأصلي داني بويل.
كانت هذه تفاصيل خبر جيمس بوند يعود للصالات الرياضية بـ”جبيرة” – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.