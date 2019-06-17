جيمس بوند يعود للصالات الرياضية بـ”جبيرة” – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الممثل العالمي “دانييل كريغ”، والمعروف بتجسيده لدور العميل السري البريطاني “جيمس بوند” في سلسلة أفلامه، صورة له وهو في الصالة الرياضية وقد وضع قدميه في “جبيرة”.

وكان الممثل البالغ من العمر 51 عامًا، قد تعرض لإصابة في الكاحل أدت إلى تمزق في الأربطة أثناء تصويره أحد مشاهد الحركة في فيلمه الجديد الذي يجسد فيه دور 007، وهو ما منعه عن الذهاب للصالة الرياضية لفترة طويل واضطر المنتجون إلى تأجيل التصوير.

ونشر حساب جيمس بوند الرسمي على “توتير”، الصور التي تظهر دانييل في الصالة الرياضية في الجبيرة وعلى جهاز السحب الخاص بتمرين الظهر، معلقين: “باينوود استوديو يستعد للتصوير في الأسبوع المقبل”.

وتعد إصابة “كريغ” واحدة من العديد من الانتكاسات التي واجهت تصوير الفيلم رقم 25 من السلسلة، تضمنت هذه الانتكاسات 3 انفجارات في موقع التصوير واستقالة المخرج الأصلي داني بويل.