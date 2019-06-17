استعدادات خاصة لحفل كارول سماحة في موازين

متابعة بتجــــــــرد: وصلت النجمة اللبنانية كارول سماحة خلال الساعات الماضية إلى لبنان، حيث ستعقد بروفات خاصة بحفلها المنتظر ليلة افتتاح “مهرجان موازين إيقاعات العالم”.

ومن المقرر أن تلتقي كارول الجمهور المغربي، على مسرح فضاء النهضة حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، مساء يوم الجمعة ٢١ حزيران/يونيو الجاري.

وكانت كارول قد أعربت عن حماسها للحفل المنتظر حيث كتبت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “حفل إستثنائي بافتتاح مهرجان موازين يوم الجمعة المقبل ٢١ يونيو على مسرح النهضة”.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل اسم “إنشالله” وهي من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.