تقنية جديدة لمنع سرقة الهواتف من الجيب الخلفي

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 12:57 مساءً - قامت شركة ” إريكسون ” السويدية العملاقة بتطوير تقنية جديدة مضادة للنشل والسرقة والتي تعرف بإسم ” الاحتكاك التكيفي ” حيث تقدمت ببراءة اختراع لها .
ووفقا ل ” سكاي نيوز ” فإن هذه التقنية تعمل على منع النشالين من سرقة الهاتف من يد المستخدم أو نشله من الجيب الخلفي .
حيث سيتم تزويد الهواتف الذكية بهذه التقنية وهي عبارة عن أجهزة استشعار يمكنها معرفة ما إذا كان الشخص الذي يمسك الهاتف هو صاحبه أو نشال .
وأن أجهزة الاستشعار مدمجة ومثبتة ضمن بنية الهاتف الذكي حتى تستطيع اكتشاف كيفية استخدامه من قبل صاحبه الأصلي .
وتعتمد التقنية على مبدأ الاهتزاز السريع والمتلاحق إذا حاول النشال مسك الهاتف الذكي من أطرافه مما يدفعه إلى تركه خشية القبض عليه متلبسا .
وبالتأكيد فإن طريقة إخراج الهاتف من الجيب الخلفي تختلف بين صاحب الجهاز والنشال حيث ينزلق في حال كان أحدهم يحاول إخراجه من الجيب .
وأشارت التقارير إلا إنه لم يحدد بعد موعد تزويد الهواتف الذكية بهذه التقنية المضادة للسرقة والنشل .
وتعرض حوالي نصف مليون هاتف ذكي للسرقة في إنجلترا وويلز عام 2016 حيث يلجأ النشالون إلى نشل الجهاز من أيدي المستخدمين في عمليات سرقة بواسطة الدراجات أو السيارات .
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