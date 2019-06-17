حسين الجسمي يضرب موعدًا مع الجمهور في “موسم جدة”

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات “موسم جدة” في المملكة العربية السعودية مساء 19 حزيران/يونيو الجاري.
وأعرب الجسمي عن حماسه للقاء الجمهور في المسرح الروماني عند الواجهة البحرية في جدّة حيث كتب بتعليقه على بوستر الحفل: “لا استطيع الانتظار”.
تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي أحيا في الفترة الأخيرة العديد من الحفلات في المملكة العربية السعودية وتكللت جميعها بالنجاح.
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