نيكولا معوض بدور “النبي ابراهيم” في أميركا ويوسف الخال يدعمه

متابعة بتجـــــــــرد: يتواجد الممثل اللبناني نيكولا معوض في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث يقوم بتصوير دوره في الفيلم الأميركي “His Only Son”، بعد أن تم اختياره لتجسيد شخصية “النَّبي ابراهيم” من بين أكثر من ألف ممثل حول العالم.

وكشف نيكولا خلال الساعات الماضية عن أوّل صورة له بالشكل الذي سيعتمده لتقديم الدّور حيث نشر صورة له من كواليس التصوير عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان لافتًا دعم النجم اللبناني يوسف الخال لمواطنه الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعاد الخال نشر تغريدة للمنتج مروان حداد حول مشاركة معوض في الفيلم العالمي وجاء فيها: “ممثل من بلادي الباشا أمين يتألق في الولايات المتحدة الاميركية كل الاحترام وبالتوفيق”.

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وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يقدّم فيها يوسف الخال الدّعم لزملائه في مهنة التمثيل وتحديدًا الممثلين اللبنانيين.

الجدير ذكره أن نيكول معوض كان قد خاض مؤخرًا بطولة مسلسل “الباشا” وهو من إنتاج شركة “مروا غروب” لصاحبها مروان حداد.