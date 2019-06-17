شكران مرتجى لهؤلاء النجوم: تكريمكم تكريم لنا

متابعة بتجــــــــرد: شاركت الفنانة شكران مرتجى جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بمجموعة من الصور ظهرت من خلالها في مهرجان الزمن الجميل الذي كرّم عددًا من نجوم الفن بسوريا من بينهم صباح جزائري وسلمى المصري.

وأعربت شكران عن سعادتها البالغة بتكريم هؤلاء النجوم، وعلقت على صورها قائلة: “تكريم نجماتنا السوريات الكبيرات صباح جزائري وسلمى المصري بالأمس بمهرجان الزمن الجميل برعاية الدكتور هراتش سغبزريان، تكريمكم تكريم لنا ولدرامنا”.

يشار إلى أن شكران مرتجى خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “سلاسل دهب”، التي تشارك في بطولته بجانب كوكبة من نجوم الدراما من بينهم: بسام كوسا، جيني أسبر، كاريس بشار، وديمة بياعة، ومن تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.

وعن أحدث أعمالها مؤخرا تشارك “شكران” في مسلسل “الواق واق”، بطولة باسم ياخور، رشيد عساف، مرام علي، جرجس جبارة، حسين عباس، نانسي خوري، رواد عليو، طلال الجردي، أنس طيارة، وائل زيدان، شادي الصفدي، أحمد الأحمد، وجمال العلي، وهو من تأليف ممدوح حمادة، وإخراج الليث حجو.