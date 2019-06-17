سالي عبدالسلام إلى وائل منصور: "عدوك ابن كارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية سالي عبدالسلام عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة جمعتها بزميلها الإعلامي وائل منصور، لتهنئه بعيد ميلاده.

وكتبت سالي: "كل سنة وانت طيب يا وائل، عدوك ابن كارك واستثني وائل منصور، هفضل أقولها طول عمري، مقاليش سلامتك لما عرف أني تعبانة وهاخد كورتيزون ومشاكل المناعة وشعري تاني.. وائل أوي أول ما نتكلم وأحكيله يقولي شايلة كل ده يا سالي ومقولتيش! لا انت اللي كنت موجود أوي يا أخي".

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وأضافت سالي: "أخويا الجوزائي التاني للأسف عندي اتنين جوزاء، ربنا يخلينا لبعض سند وضهر وأصحاب وشغل وأخوات يا طيب يا جدع أحيانًا، من أطيب الناس اللي عرفتها في حياتي يا حبيبي والله ربي يحميك ويخلي قلبك الأبيض ده وتسلم اللي ربت أحلى سلامة والله، بحبك يا سوسو ربنا يخليكي لينا".

وأعلنت سالي معاناتها من مرض مناعي منذ ما يقرب من عام، أدى إلى تساقط شعرها، كاشفة عن أن هذا المرض هو "الثعلبة"، إلا أنها أكدت أنها شفيت منه، قبل أن تعود وتعلن بداية الأسبوع الجاري إصابتها به مرة أخرى.​