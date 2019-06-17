إنقسام جمهور دانا مارديني والأخيرة تعلّق: أحببت أن أجرب

فاجأت الممثلة دانا مارديني الجمهور بظهورها بلوك جديد حيث عمدت الى قصّ شعرها قصة قصيرة جداً.

ويبدو ان جمهور الممثلة السورية انقسم حول اللوك الجديد ما دفع بـ “مارديني” الى التعليق بالقول: “شكرًا الى كل الذين قالوا لي جميل والى كل شخص شعر بالحزن أقول له لا تحزن سيعود شعري وينمو ولكن أحببت أن أجرب”.

وكما بات معروفاً غابت دانا مارديني عن دراما رمضان 2019 بعد ان شاركت في رمضان 2018 في بطولة مسلسل “تانغو” الى جانب نخبة من النجوم وهم باسل خياط، باسم مغنية، دانييلا رحمة، يوسف حداد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار وغيرهم، كتابة إياد أبو الشامات، اخراج رامي حنا وانتاج ايغل فيلمز. وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً اضافة الى دورها الرائع والذي جسدته بكل حرفيّة.