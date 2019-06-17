عمرو مصطفي يعتزل التلحين في الذكري العشرين لـ"خليك فاكرني"

أعلن الفنان عمرو مصطفى اعتزاله التلحين، بعد نحو 20 عامًا في الفن، موضحًا أنّه ينوي التركيز في الغناء فقط خلال الفترة المقبلة.
وكتب عمرو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، "20 سنة تلحين، النهاردة هكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية خليك فاكرني، البداية كانت خليك فاكرني، والنهاية كانت طبعا قادرين نعملها، مستقبل جديد في الغناء فقط".
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