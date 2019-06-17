شاهد.. اول عارضة ازياء سعودية: “أسماء كبيرة تغار مني”

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 02:57 صباحاً - توعّدت عارضة الأزياء السعودية، فاتن هندي، كل من اتّهمها بالتزوير أو الرشوة، فيما يخصّ حصولها على لقب ملكة جمال العرب 2018.
وقالت فاتن هندي في تصريح لموقع “فوشيا” إن ما يدور من مشاكل بين المهتمات بالأزياء، هي واقعة صحيحة ولا يمكن نكرانها، ولكنها لا تقبل هذا النوع من المشاكل، ولا تضع نفسها فيها، كما تحاول أن تضع خطًا أحمرَ لها وأضافت: “الكثير من المشاكل والمشاحنات هي بسبب الغيرة”.
وردا على سؤال ان كان هناك الكثيرين يغارون منها قالت: “ما في احد يمدح نفسه فلن استطيع ان اقول ان كان احد يغار مني بس الحمدلله في اسماء كبيرة عمري ما تخيلت انها تغار مني ولقيت انها فعلا تغار مني”.
يُشار إلى أن السعودية فاتن هندي قد حصلت على لقب “ملكة جمال العرب 2018” وسفيرة للجمال والسلام في الخليج، كما تُعتبر أول مدربة عارضات أزياء معتمدة في السعودية.
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