شمس الكويتية تصف من لا يحضر حفلها بالرياض بـ الحيوان

طالبت المطربة شمس الكويتية، جمهورها بأن يحضروا حفلها المنتظر في الرياض، ووصفت من لا يأتي الحفل بالحيوان.
ونشرت شمس بوستر الحفل الذي ستُحييه، عبر حسابها بتويتر وسيكون بصحبة الفنان السعودي زايد الصالح، والفنانة العالمية ناتاشا.
وحينما أخبرها عدد من المتابعين أنهم لن يحضروا حفلها فاجأت الفنانة متابعيها بوصف من لم يحضر الحفل بأنه “حيوان”، فكتبت تعليقًا قالت فيه: “مين الحيوان اللي قال ما أقدر أجي”.
ومن المقرر أن يقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، يوم الجمعة 21 حزيران.
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