فيديو.. يارا تتجاوز الـ300 ألف مشاهدة بـ "شو بدو" في 24 ساعة

حققت أغنية "شو بدو"، للمطربة يارا 310,628 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 24 ساعة من طرحها علي طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن أغنية "شو بدو"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبو جودة،توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشار سركيس، وقد ظهرت يارا في الكليب بفكرة جديدة، وهي أن تتجول في الشارع بطريقة عشوائية وهي تقود تاكسي.
وتقف لبعض الأشخاص لإيصالهم إلي وجهتهم، وحينما
يذكر أن آخر أعمال يارا أغنية "مليت"، التي قدمتها مع الفنان الجزائري دوزي، من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.
شاهد الكليب من هنا...
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