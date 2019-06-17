صلاح جاهين في زيارة سعاد حسني في كواليس «المتوحشة».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ارتبطت الفنانة الراحلة سعاد حسني، بعلاقة صداقة قوية بالشاعر والمؤلف صلاح جاهين، والذي كان بمثابة مستشارها الفني، و حرص على زيارتها في كواليس فيلم «المتوحشة»، والذي كانت تقوم ببطولته.

وعلى الرغم من التعب والإرهاق الذي كان باديًا على ملامحها من صعوبة الدور إلا أنها أقبلت عليه بكل ترحاب وحب، وكانت الضحكة تملأ وجهها وكان ذلك عامًا قويًا لحث فريق العمل على الاجتهاد فيه.

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وجمعت صورة نادرة سعاد حسني، بصلاح جاهين، ومدير التصوير كمال كريم، والفنان توفيق الدقن، والمخرج سمير سيف، وكان صلاح جاهين أحد الشركاء في إنتاج “المتوحشة”، ويعد هو الفيلم الثالث الذي يختار لها قصته بعد “خلي بالك من زوزو”، و “أميرة حبي أنا”.

يذكر أن فيلم “المتوحشة”، تم إنتاجه عام 1979، وهو من إخراج سمير سيف، وبطولة سعاد حسني، ومحمود عبدالعزيز، وليلى فوزي، وتوفيق الدقن، ورجاء حسين.

وكان الحفل قد شهد منع المنظمين له من دخول الإعلاميين لقاعة الحفل، معللين الأمر بأن الحفل خاص بالجهات المنظمة فقط.