الصور الكاملة لحفل نانسي عجرم بالسعودية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا ناجحًا بالسعودية وذلك ضمن فعاليات موسم جدة، حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين.

وتألقت نانسي خلال الحفل بفستان أسود طويل ومحتشم وذلك لمناسبة أجواء احتفالات السعودية.

وقدمت باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد كلمات أغانيها معها.

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وسجلت نانسي، موقفًا إنسانيًا خلال الحفل، وذلك بعدما استجابت لطلب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتؤدي أغنية منها وسط تصفيق حاد من الجمهور لها.

وعبرت نانسي، عن سعادتها بنجاح الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: ” حفل رائع وجمهور ولا أروع.. شكرًا ‫جدة على كل الحب موسم جدة السعودية”.

ويعد هذا هو الحفل الأول لنانسي عجرم في السعودية، كما أنه الثاني لها بعد عودتها من إجزة الولادة والتي أنجبت فيها ابنتها الثالثة من الدكتور فادي الهاشم، والتي اطلقت عليها اسم ليا.

وشارك الفنانة نانسي عجرم في الحفل مواطنها الفنان وائل جسار، والذي قدم عدد من الأغاني المميزة طوال الحفل.