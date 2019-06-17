دينا الشربيني: أنا شخصية هبلة و لكني لا أسامح في الخيانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية دينا الشربيني، عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل «زي الشمس»، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقالت دينا، خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة نجوم إف إم: “لم أكن أتوقع حب الناس للمسلسل بهذا الشكل وطوال الوقت كنا نصور في رمضان وكنت أسأل زملائي دائما عن ردة فعل الناس في الشارع”.

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وكشفت أنها تملك صفات مشتركة مع شخصية نور في العمل، وهي الهبل، ولكنها بشكل عام تحب شخصيتها، وأحيانا يتم استغلالها ووخدعت كثيرًا في العمل ولكنها تسامح دائمًا.

وعن قصة حبها في المسلسل قالت: “الحب لما يكون بضعف يكون سيئا، والبنت لازم تعزز نفسها، ومستحيل أسامح الرجل في الخيانة ولا أحب الأنانية ومحدش بيأخذ كل حاجة”.

وأضافت: “الحمدلله لم يصيبني سهم الغرور نهائيًا وراضية الحمدلله طوال الوقت وأشعر أنني لم أنجح بعد وهو ليس عدم رضا ولكن لدي مخزون داخلي أريد إخراجه، ودائما أشعر أن عندي الأفضل”.

مسلسل “زي الشمس”، من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.