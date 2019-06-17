علي ربيع يظهر بلوك جديد بعد حلاقة شعره.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأ الفنان المصري علي ربيع جمهوه بنشره صورة حديثة له، ظهر فيها بلوك جديد، بعد حلاقة شعره.

الفنان المصري ظهر في الصورة بشعر ناعم لأول مرة، كما أوقف خصلات شعره من المنتصف، وأرفقها بتعليق قال فيه: “يارب الحلاقه تكون عجبتكو لسه خارج من الحلاق بقالي يومين”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “وحشتوني يا احلي جمهور في العالم بحبكو بس انتو طلعتو بتحبو شعري اكتر مني اول واحد في التاريخ شعره يبقي خشن والنَّاس تحبو. سبحان الله”.

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وكان الفنان المصري علي ربيع قد نشر صورة له قبل قص شعره عبر حسابه الخاص على موقع «أنستجرام»، وكتب: «قررت أحلق شعري يا جماعه انتظروني بعد الحلاقه. عارف ان الشعب المصري كله و الوطن العربي مستني الحظه ديه».

وكان علي ربيع قد نافس في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.

ومسلسل “فكرة بمليون جنيه”، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل “ذا فويس” أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.