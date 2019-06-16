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""الخليج 365"" من بيروت: انتقد متابعو المغنية المصرية كارمن سليمان صور ابنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكونها تصوّره من الخلف دوما دون إظهار وجهه خوفاً عليه من الحسد. حيث كتبوا تعليقات عبّرت عن مللهم من ذات المشهد. فقالت لها المتابعة عبير: "زهقنا من الصور اللي بالقفا..يا اتصوريه عدل يا بلاش خااالص". وعلّق حساب باسم nono_poor: "لمة انتي مش عايزة يتحسد، وبتصوريه من قفاه، تصوري ليه يختي"؟! وأضافت نجوى: "خايفه عليه و دايما مش بتحبي تبينيه للناس بتطلعيه ليه بصراحه حاجه بلدي جداً"!

ذلك الى جانب تعليقات أخرى واردة على الصورة الأخيرة له طالبتها بنشر صور جديدة تكشف وجهه أو التوقف عن استعراض قفاه بصورٍ تكرر المشهد نفسه دون أي جديد

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يعاتب كارمن سليمان على صور ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.