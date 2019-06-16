جيلان علاء تقلّد مشهداً شهيراً لـ"عبلة كامل"

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""الخليج 365"" من بيروت: قلّدت الممثلة الشابة جيلان علاء، مشهداً شهيراً للفنانة عبلة كامل في مسلسل قامت فيه بدور "لبيبة" الفتاة البسيطة التي تحلم بأن تعيش قصة حب، وتنفعل فيه بمجرد مصافحتها لرجلٍ غريب. وذلك ضمن سلسلة لقطات عرضتها عبر فيديوهات طريفة شاركتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وبينها تقليد لبطلات مسلسلي "زي الشمس" و"لمس أكتاف"، اللذين عُرضا في شهر رمضان الماضي.

هذا وشاركت فيديو عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام" قلّدت فيه الفنانات عبلة كامل، سميرة أحمد وشويكار من مسلسل "امرأة من زمن الحب".

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