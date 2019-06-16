محمد رمضان مُتّهم بسرقة لحن هذه الأغنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان المصري محمد رمضان للاتهام مجددًا بسرقة لحن أغنيته التي أصدرها في شهر مارس الماضي "فيروس"، خاصةً وأن اللحن الأصلي يعود للفنان المغربي مسلم و"الدي جي" المغربي فان، في أغنيتهما الشهيرة "غول".

ولم ينتبه أحد للحن المسروق، إلا بعد أن ظهرت أغنية "غول" ضمن أحداث الفيلم الذي عُرض مؤخرًا "كازابلانكا"، والذي يُؤدّي بطولته الفنان أمير كرارة وتم تصويره في المغرب.

Advertisements

واقتبس صُنّاع أغنية "فيروس" لحن الأغنية والموسيقى، بالإضافة إلى طريقة أداء الكلمات مثل أغنية "غول" باختلاف بعض التعديلات والمؤثرات الصوتية في أغنية محمد رمضان.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتَّهم بها الفنان محمد رمضان بالسرقة، حيث تعرّض للاتهام من قبل الملحن زياد أشرف الجيوشي بسرقة لحن أغنية "القمر".