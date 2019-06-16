مايا دياب ووسام الأمير: مواجهة غير مباشرة عبر "تويتر"

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""الخليج 365"" من بيروت: رد الفنان الملحن وسام الأمير بطريقةٍ غير مباشرة على تغريدة الفنانة مايا دياب كاتباً" "برنامج تلفزيوني دعيوني عليه اعتذرت وبكل احترام، بس المذيعة أخد على خاطرها واعتبرتني منتهي الصلاحية وخايف من نجوميتا".

وكانت "دياب" قد شنت هجوماً قاسيا في تغريدتها كاتبة: "في فنّانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء (أي ملعبن)، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد". الأمر الذي لاقى تفاعلاً عبر مواقع التواصل بين مهاجم ومريد للفنانين!



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