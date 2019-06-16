بريتني سبيرز تستجم مع سام أصغري

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""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن المغنية العالمية بريتني سبيرز استعادت نشاطها وعادت لحياتها الطبيعية بعد الأزمة النفسية التي مرت بها جراء اهتمامها بوالدها المريض. فقد فاجأ عارض الأزياء الإيراني سام أصغري متابعيه عبر "إنستغرام" بنشر صورتين معها بلباس البحر حيث كانا يستمتعان بوقتهما تحت أشعة الشمس. الأمر الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من محبي "سبيرز" الذين عبّروا عن سعادتهم بعودتها لحياتها الطبيعية متمنين عودتها لساحة الغناء بأعمال جديدة. فيما يلي رابط الصورة من صفحته على "إنستغرام:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.