أصالة تكشف موعد حفلها المقبل في السعودية

طرحت المطربة أصالة أفيش حفلها المقبل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفديوهات "إنستجرام"، و علقت عليه قائلة: "معه كان للنجاح طعم خاص.. هو أوّل من علّمني كيف عليّ أنّ أكبح جماح صوتي وبشكل مختلف عليّ أنّ أُلوّن صوتي ، هو مبدع يصحو وينام على موسيقاه، هو مُصلح فنّي ، يرتقي بالذّوق دون ملل.

وأضافت أصالة: "يترجم المشاعر لدرجة أنّني أستطيع من خلال موسيقاه وحدها أنّ أُخمّن القصّه ، سنلتقي معاً على أرض الكرام رفيعيّ الذّوق ، أصحاب القلوب الغضّة الطيّبه جدّة بحفل ليس كأيّ حفل .. زينته

موسيقاه ، وميزته هذه المجموعة من أهل الفنّ يفخر النّاس بهم ، ويُشرّفني أنّ أكون معهم نوال الكويتيّه، أسماء المنوّر، رابح صقر، راشد الفارس".

و من المقرر أن يقام الحفل يوم السبت المقبل 29 يونيو في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخراً كليب بعنوان "بنت أكابر"، و الأغنية من كلمات أبو نعيمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف، وتخطي الكليب حاجز الـ 20 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر

موقع "يوتيوب".