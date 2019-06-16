ابنة فنان عالمي تشعر بالسعادة لأنها لم تقابله منذ 19 عامًا!

متابعة بتجــــــــــرد: على الرغم من تواصلها مع والدها في نهاية المطاف، إلا أن مولي موريش البالغة من العمر 21 عامًا، ابنة نجم الروك ليام غلاغير، اعترفت بسعادتها البالغة لعدم وجود علاقة بينهما لمدة 19 عامًا من حياتها.

وأوضحت خلال حديثها مع “صنداي نيوز”، أنها ليست غاضبة منه ولكنها ممتنة له، كما أنها ممتنة لطريقة تربية والدتها لها.

وأضافت أنها لما كانت وصلت إلى ما هي عليه الآن إذا كانت على علاقة به طيلة السنوات الماضية، موضحة أن كل شيء حدث بالطريقة التي كان من المفترض أن يحدث بها، وهي على علاقة به الآن وسعيدة بذلك.

واجتمع شمل نجم الروك وابنته لأول مرة منذ ولادتها حتى الآن في شهر مايو الماضي، وقام بإعداد أغنية لها في ألبومه الجديد أطلق عليها “”Now That I Found You، وعلق على هذه الأغنية قائلا إنه لم يقصد بها أنها ضاعت منه أو أي شيء من هذا القبيل، ولكنه قصد أنها أصبحت موجودة في حياته في هذا الوقت وهذا أمر رائع بالنسبة له.

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ونشر نجم الروك صورة تجمعه بابنته وأخويها ليام البالغ من العمر 19عامًا وجين 17 عامًا، التقطت خلف كواليس إحدى حفلاته.

وعلق على الصورة قائلا: “لقد كان مذهلا، كانوا جميعهم جميلين وكان الجو رائعًا، كانت مولي هناك لأول مرة”.

كما اعترف ليام مؤخرا لصحيفة “ميرور” البريطانية، بأنه لم يلتق قط بطفلته الأخرى جيما غورباني، البالغة من العمر 5 سنوات، وأنه على الرغم من دفعه نفقتها إلا أنه لم يلتق بها قط.