كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 05:55 مساءً - شاركت نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كاردشيان ” محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام الحفل الذي أقامته بمناسبة عيد ميلاد ابنتها ” نورث ” السادس . حيث نشرت صورة تجمعها بابنتها وكتبت قائلة : ” عيد ميلاد سعيد يا فتاتي الحلوة .. كانت آخر 6 سنوات من أفضل ما في حياتي حيث رؤيتك وأنتي تكبرين .. أمك تحبك إلى الأبد ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر كيم كاردشان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نورث في ” أرض الحلوى “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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