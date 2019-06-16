نقل زوج الفنانة سلوى محمد علي للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض زوج الفنانة المصرية سلوى محمد علي، لأزمة صحية السبت نقل على أثرها للعناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

ولم تكشف سلوى محمد علي، عن طبيعة الأزمة التي تعرض لها زوجها المخرج المسرحي محسن حلمي، واكتفت بتوجيه رسالة شكر خاصة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، لعدد من الفنانين الين ساندوا زوجها في أزمته.

وقالت سلوى، في تدوينتها: «أصحاب محسن حلمي المحترمين المخلصين المحبين: لطفي لبيب، أحمد عبدالعزيز، رؤوف الدمنهوري، سمير بكير، محمود حميدة.. مهما كانوا تعبانين أو مشغولين هما متاحين في وقت صديقهم الصعب».

وأضافت: «ربنا ما يحرمكم من بعض.. كل الشكر لشعوركم النبيل اللي بيساعد محسن على أوقاته الصعبة».

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وكانت لجنة المهرجان القومي للمسرح قد قررت تكريم المخرج المسرحي محسن حلمي، بالإضافة إلى الفنان يحيي الفخراني، والفنان لطفي لبيب، على مجمل أعمالهم المسرحية خلال مسيرتهم الفنية.

يذكر أن أخر أعمال سلوى محمد علي، كان مسلسل «أرض النفاق»، وشاركت فيه إلى بجانب الفنان محمد هنيدي، و هنا شيحة، ومحمد محمود،و دلال عبدالعزيز، وهاجر الشرنوبى، ومحمد ثروت، ومحمود كمال، وآخرون، إنتاج العدل جروب ومن إخراج ماندو العدل.

كم شاركت في مسلسل “طايع” من تأليف محمد دياب، وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة “ماجنوم” للمنتج رامي إمام، ومن بطولة عمرو يوسف، وعمرو عبدالجليل، وأحمد عبدالله محمود، وإخراج عمرو سلامة.