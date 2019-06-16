خاص- يارا عفويّة في “شو بدّو” واطلالة رائعة لـ هشام حداد

أطلقت النجمة يارا أغنيتها الجديدة المصوّرة على طريقة الفيديو كليب “شو بدّو” كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق ابو جودة وتوزيع عمر صباغ.

الكليب صورته يارا مع المخرج ريشا سركيس، حيث ظهرت وهي تقود سيارة أجرة في شوارع بيروت، وتحاول بعفويتها الترحيب بالزبائن الذين تفاجأوا بوجودها خلف المقود لتوصيلهم الى وجهتهم.

جسّدت يارا الدور بكل احترافيّة خاصّة أنها أطلت على طبيعتها دون تكّلف، وخلال الجولة في سيارة الأجرة تقرر يارا أن تأخذ برأي الزبائن في أغنيتها الجديدة “شو بدّو” لتَنشر بكافة اللقطات والكادرات الأجواء المرحة والعفويّة والطاقة الإيجابيّة.

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تخلل الكليب مفاجأة من العيار الثقيل بظهور نجم الكوميديا هشام حداد طالباً من يارا توصيله الى أحد الأماكن وخلال الطريق يستقل ايضاً معهما الملحن طارق ابو جودة فكان اللقاء مميّزاً وفرحاً بينهم.

الأغنيّة تناسب أجواء الصيف فهي رومنسيّة بكلماتها مع نغمات لحنيّة راقصة وايقاعيّة وتوزيع عصري، بالإضافة الى صوت يارا الحنون والعذب.

العمل بكافة تفاصيله نال اعجاب الجمهور الذي أحب الفكرة القريبة منه وعبّر عن ذلك بتعليقات ملأت مواقع التواصل، بالإضافة الى إشادته بظهور يارا بشكل طبيعي جداً ما زاد من جمال الكليب.

نذكر ان يارا تعمل على ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية ومن المتوقع صدوره بين شهر ايلول وشهر تشرين الاول من العام الحالي.