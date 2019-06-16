أفلام عيد الأضحى تجعلها الموسم الاقوى وتامر حسني يُنافس من جديد

من المنتظر أن يكون موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل هو الأشرس والأقوى بعد الإعلان عن طرح عدد من الأفلام، وتلك المتوقع عرضها، وذلك في ظل تربع النجوم المشاركين لقائمة الإيرادات وقت عرض أفلامهم في مواسم سابقة.

ولاد رزق

وطرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" للنجم أحمد عز، البرومو الدعائي الأول تمهيدًا لطرحه في موسم عيد الأضحى.

واعتاد عز في السنوات الأخيرة المنافسة على تصدر قائمة الإيرادات، حيث حقق الجزء الأول من "ولاد رزق" المركز الأول في سنة عرضه، وكذلك تصدر فيلم "الخلية" قائمة الأفلام المعروضة في عيد الأضحى عام 2017.

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فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، كريم قاسم، بالإضافة إلى مشاركة خالد الصاوي وباسم سمرة كضيوف شرف، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

الفيل الأزرق

كما طرح البرومو الدعائي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2"، والذي يدور بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وينضم لهما النجمان هند صبري وإياد نصار في الجزء الثاني، بالإضافة إلى تارا عماد ومروان يونس.

ومما يزيد من حدة المنافسة، هو نجاح الجزء الأول من فيلم "الفيل الأزرق" والذي حقق أكثر من 35 مليونا وقت عرضه، بالإضافة إلى أن نجمه كريم عبدالعزيز استطاع العودة بقوة إلى شباك التذاكر بعد غياب وتخطى فيلمه الأخير "نادي الرجال السري" حاجز الـ35 مليونا أيضًا رغم عرضه بعيدًا عن مواسم العيد بداية العام الجاري 2019.

كينج سايز

ويدخل المنافسة أيضًا النجم محمد هنيدي، والذي طرح الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز".

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ويجسد هنيدي في الفيلم شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

خيال مآتة

صراع المنافسة لن يتوقف عند الثلاثي السالف ذكره، ولكن من المرشح أن يدخل النجم أحمد حلمي الحلبة بفيلمه الجديد "خيال مآتة" وهو الذي كسر كل الأرقام القياسية وقت عرض آخر أفلامه "لف ودوران".

ويجسد حلمي في الفيلم شخصية مهندس ديكور يدعى "رؤوف" في إطار كوميدي اجتماعي.

يشارك في بطولة "خيال مآتة" منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة، تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

كل سنة وأنت طيب

ويحاول النجم تامر حسني اللحاق بالموسم، وهو الأمر الذي سيشعل المنافسة، حيث يواصل تصوير مشاهده الأخيرة في فيلم "كل سنة وأنت طيب".

ويشارك في بطولة الفيلم عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، وزينة، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج هادي الباجوري.

ويذكر أن تامر حسني حقق بفيلمه الأخير "البدلة" أعلى إيراد مسجل في السينما المصرية بتخطيه حاجز الـ68 مليونا، والذي نافس به في موسم عيد الأضحى عام 2018

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