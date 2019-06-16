ماذا قالت أحلام في رسالتها إلى حاكم دبي؟

متابعة بتجــــــــرد: وجهت النجمة الإماراتية أحلام، رسالة إلى حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وشاركت أحلام عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، صورة لها من إطلالتها من حفل زفاف أبناء حاكم دبي، وكتبت معها: “أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم لزفاف أنجالهما سمو الشيوخ: حمدان ولي عهد دبي، وأحمد، ومكتوم”. وتابعت: “ربي يحفظهم ويتمم عليهم”.

وأعربت أحلام عن سعادتها بإحياء حفل الزفاف قائلة: “تشرفت أنني كنت الفنانة العربية التي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير، والذي أعتبره تشريفا ووساما على صدري، ربي يتمم عليكم يارب، وهذا اليوم فعلا فرحة وطن”.

واحتفت دولة الإمارات الخميس الماضي، بأفراح أبناء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.