الكشف عن "بوستر" جديد من فيلم الأكشن والإثارة "هوبس وشاو"

نشرت شركة إنتاج فيلم الأكشن والتشويق والاثارة الشهير "Hobbs & Shaw" بوستر جديد للفيلم، الذي سيتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 2 أغسطس/أب المقبل 2019، ومن المعروف أن الفيلم يقدم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام "The Fast and The Furious"، حيث يقوم عميل اﻷمن الدبلوماسي اﻷمريكي لوك هوبس بالتحالف على نحو غير متوقع مع ديكارد شاو.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم دوين جونسون وجيسون ستاثام وإدريس ألبا وستيفني فوجت وتيريزا ماهاوني وأيدي ماريسون وايزا جونزاليز وفانيسا كيربي وغيرهم.

