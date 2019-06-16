فن ومشاهير

نجمات على فراش المرض..صور من انستقرام

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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تتعرض نجمات العالم العربي لكثير من ضغوطات الحياة كغيرهن من البشر لا سيما المرض الذي لا ينتظر فنان او انسان عادي، وقد يطرق بابهن في أي لحظة كما حدث مع نجماتنا في الصور أعلاه:

مشاهير يعانون من المرض

أثارت الفنانة اللبنانية اليسا حالة من القلق والريبة بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية على خشبة المسرح أثناء إحياء إحدى حفلاتها.

مشاهير يعانون من المرض

ولتُطمئن الفنانة اليسا جمهورها على صحتها، نشرت عبر حسابها الرسمي على انستقرام من داخل المستشفى، إلا أنها لم تكن الفنانة الوحيدة التي تنشر صورتها على فراش المرض.

مشاهير يعانون من المرض

ونشرت فنانات العالم العربي صوراً على حساباتهن الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي شاركن من خلالها الجمهور لحظات المرض والحالات الصحية الطارئة التي تعرضن لها.

مشاهير يعانون من المرض

مثل النجمة نادين نسيب نجيم التي تعرضت لعارض صحي بسبب أوجاع في يدها، صبرت عليها أكثر من شهر لكنها لم تتمكن من تحملها أكثر فنقلت على وجه السرعة إلى المستشفى.

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مشاهير يعانون من المرض

النجمة الخليجية منى شدّاد تعرضت لكسور عديدة في جسدها إثر حادث تصادم سيارتها ونّقلت فوراً الى المستشفى للمعالجة.

كما انها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تعرضت مؤخراً الى عارض صحي اجبرها دخول المستشفى في بيروت ، وتهافت عدد من الفنانين للاستفسار عن الحالة الصحية لها.

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