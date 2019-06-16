شاهد.. محامي كويتي يتهم الداعية عثمان الخميس بإهانة الصليب والتعرض لتربة الحسين!

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 02:58 صباحاً - طالب المحامي الكويتي هاني حسين وزارة الداخلية بالتحرك ضد الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس متهما اياه بإثارة النعرات الطائفية واهانةالصليب وتربة الامام الحسين.
وظهر المحامي هاني حسين في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر ذكر فيه بالموقف الامير الكويتي الداعي الى الوحدة الوطنية.
وتابع هاني حسين قائلا: “تألمت اليوم صراحة وصلني مقطعين فيديو لعثمان الخميس يطلب في الاول اهانة الصليب ويتعرض في الثاني لتربة الامام الحسين ويدعي ان مي يصلي عليها فهو منحرف”.
واضاف متسائلًا عن “دور وزارة الداخلية تجاه هذه الدعوات من قبل الشيخ الشهير الذي سبق أن أدين بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وتمت محاكمته على إثرها”.
وختم كلامه بالقول “ماذا لو احد المراجع من الطائفة الشيعية طلع وعلق على احد شعائر الاخوة اهل السنة؟ تصير كارثة ما ادري هذا الموضوع متى ينتهي وزارة الداخلية متي تتحرك”.
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