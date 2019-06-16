محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة إلهام شاهين عن عمل تلفزيوني جديد يجمعها بالفنانة هالة صدقي والفنانة ليلى علوي، بعنوان " يا دنيا يا غرامي"، الذي سبق وأن جمعهما عام 1996 في فيلم سينمائي . وقالت إلهام، خلال لقائها في برنامج "عرب وود": " بحاول أعمل على إعادة تقديم قصة فيلم "يا دنيا ياغرامي إلي عمل تلفزيوني" . وتابعت إلهام شاهين: " فيلم "يا دنيا يا غرامي " كانت بطولة جماعية، وإن شاء الله يكمل المشروع ويكون في جزء تاني كمسلسل، ويجمعني بنفس بطلات الفيلم". فيلم " يادنيا ياغرامي" بطولة ليلي علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، هشام سليم، ماجدة الخطيب، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| بعد 23 عاما.. إلهام شاهين تعيد "يا دنيا يا غرامي" في عمل تليفزيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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