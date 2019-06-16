فيديو| سلوى خطاب تكشف عن اسم دلع حسن الرداد في كواليس الزوجة 18

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قالت الفنانة سلوي خطاب، إنها تواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل"مملكة إبليس"، مشيرة إلى أنها اقتربت من انتهاء تصوير العمل.

وأضافت خطاب، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أنها كانت سعيدة بتجربتها في مسلسل الزوجة 18، لافتة إلى أنها كانت تنادي على حسن الرداد خلال التصوير باسم "حمبوزي.. كنوع من الدلع".

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وعن تجربة العمل الكوميدي قالت: "مش ببقي قصدي أعمل كوميدي في التجارب التي أخوضها، ولكن تركيزي الأكثر على تقديم شخصية درامية يخرج منها الشكل الكوميدي".

مسلسل"الزوجة 18" عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته حسن الرداد وناهد السباعي وهيدي كرم ومحمود البزاوي وإيناس كامل، وإخراج مصطفى فكري.